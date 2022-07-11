Симону Байлс приняли в самолете за ребенка из-за роста 142 см: «Мне попытались дать раскраску, когда я села. Я ответила: «Не нужно, мне 25 лет»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс рассказала о том, как ее перепутали с ребенком во время перелета из Вашингтона.

7 июля президент США Джо Байден наградил спортсменку Президентской медалью свободы. После церемонии Байлс, чей рост составляет 142 см, возвращалась домой обратным рейсом.

«Мне попытались дать раскраску, когда я села в самолет. Я ответила: «Не нужно, мне 25 лет».

Другая стюардесса предложила мне «Мимозу» (алкогольный коктейль), так что все в порядке», – написала Байлс в сторис.

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