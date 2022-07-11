Экклстоуну предъявят обвинения в налоговом мошенничестве из-за незадекларированных активов стоимостью более $475 млн

Королевская прокурорская служба Великобритании предъявит обвинения бывшему руководителю «Формулы-1» .

Решение связано с незадекларированными активами стоимостью более 400 миллионов фунтов (свыше 475 миллионов долларов) и предполагаемым налоговым мошенничеством.

«Королевская прокурорская служба изучила данные, переданные Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, и санкционировала предъявление обвинений в мошенничестве Бернарду Экклстоуну из-за незадекларированных активов за рубежом, которые оцениваются в сумму более 400 миллионов фунтов», – говорится в сообщении прокурорской службы.

В Управлении по налоговым и таможенным сборам пояснили, что провели всестороннее расследование, связанное с налоговыми обязательствами Экклстоуна и его оффшорными активами.

«Мы на стороне честных налогоплательщиков и предпримем жесткие меры вне зависимости от того, кто подозревается в налоговом мошенничестве. Наш посыл ясен: никто не уйдет от ответственности», – добавили в Управлении.

Первое слушание состоится 22 августа в Вестминстерском магистратском суде.

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