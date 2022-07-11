Погба взял 10-й номер в «Ювентусе»

выбрал игровой номер в «Ювентусе».

Французский полузащитник, о возвращении которого в клуб сегодня было объявлено официально, взял 10-й номер. «Ювентус» объявил о старте продаж футболок с фамилией Погба и десяткой на спине.

Фото: твиттер «Ювентуса»

Поль уже играл за «Ювентус» под 10-м номером в сезоне-2015/16. До этого он выступал за клуб под 6-м номером.

На протяжении предыдущих пяти сезонов 10-й номер в «Ювентусе» принадлежал нападающему , который покинул клуб этим летом на правах свободного агента.

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Погба стал мегазвездой у Конте и Аллегри. Только в «Юве» он был по-настоящему счастлив