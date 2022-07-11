Де Йонг готов перейти в «МЮ», если «Барса» выплатит ему 20 млн евро долга по зарплате и бонусам

«Манчестер Юнайтед» надеется, что сможет купить Френки де Йонга у «Барселоны».

По данным The Telegraph, английский клуб заверили, что полузащитник готов к трансферу в случае, если выплатит ему отложенные платежи и бонусы на сумму в 17 млн фунтов (20 млн евро).

Де Йонг должен вернуться к тренировкам в составе «Барселоны» сегодня. Однако в кулуарах обнадежили, заверив, что Френки по-прежнему открыт для перехода. Источники утверждают, что если бы хавбек был против трансфера, то переговоры не зашли бы так далеко.

У «МЮ» есть договоренность с «Барселоной» по де Йонгу на 65+20 млн евро. Трансфер задерживается из-за отложенных выплат, переговоры по срокам и способу выплаты этих денег находятся в тупике.

Эрик тен Хаг очень видеть в составе своей команды игрока, с которым работал в «Аяксе». При этом источники сообщают, что у «МЮ» есть альтернативные варианты усиления полузащиты на случай, если договориться о трансфере де Йонга все-таки не получится.

Пока единственным трансфером «Юнайтед» в это окно остается Тирелл Маласиа, но клуб надеется, что к концу недели к команде присоединится . Датчанин подпишет с «МЮ» контракт сроком на три года. Уже ко второй игре предсезонного тура Эриксен может оказаться в составе клуба. Это произойдет, если не возникнет проблем в ходе медосмотра.