Российские судьи по фигурному катанию не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU. Они не прошли собеседование

Российские арбитры по фигурному катанию не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU) во Франкфурте, сообщает «Матч ТВ».

претендовал на позицию технического специалиста в парном катании на турнирах ISU, Елена Фомина – технического контролера в одиночном катании, Ольга Кожемякина – технического контролера в парном катании на международных соревнованиях ниже уровня Гран-при и чемпионатов ISU.

Таким образом, у России не будет собственного технического контролера в парном катании на турнирах . Указанные специалисты могут пересдать тесты через 2 года.

По информации ТАСС, российские специалисты не прошли собеседование.

«Первые два испытания россияне прошли отлично, на высшие баллы. Однако собеседование, которое проводили представители Англии, Германии, Норвегии и других стран, отечественные специалисты, имеющие огромный опыт работы на внутрироссийских и зарубежных стартах, не прошли.

Представителям России, имеющим огромный опыт судейства на крупнейших российских и международных соревнованиях, повысить квалификацию не дали, в то время как ряду судей из европейских стран, США, Канады, Австралии, где не могут похвастаться фигурным катанием такого уровня, как в России, это удалось.

Судьям, которые судят по два-три соревнования в год, квалификацию повысили», – сообщил источник агентства.