«МЮ» хочет лучшего бомбардира «Штутгарта» Калайджича. «Бавария» и «Боруссия» интерес потеряли

Лучший бомбардир «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в .

По сведениям журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, значительный интерес к австрийцу проявляет . Представители футболиста уже обсудили это с руководством , однако личных встреч еще не было.

и дортмундская на нападающего больше не претендуют.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Калайджич забил 6 раз за 15 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.