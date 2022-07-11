«МЮ» хочет лучшего бомбардира «Штутгарта» Калайджича. «Бавария» и «Боруссия» интерес потеряли

Лучший бомбардир «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, значительный интерес к австрийцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста уже обсудили это с руководством «Штутгарта», однако личных встреч еще не было.
«Бавария» и дортмундская «Боруссия» на нападающего больше не претендуют.
В завершившемся сезоне Бундеслиги Калайджич забил 6 раз за 15 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.