«МЮ» хочет лучшего бомбардира «Штутгарта» Калайджича. «Бавария» и «Боруссия» интерес потеряли

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Штутгарт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Саша Калайджич Футбол

Лучший бомбардир «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, значительный интерес к австрийцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста уже обсудили это с руководством «Штутгарта», однако личных встреч еще не было.

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» на нападающего больше не претендуют.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Калайджич забил 6 раз за 15 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные