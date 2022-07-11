Полиция начала проверку из-за баннера фанатов «Зенита» против Fan ID на Суперкубке («Мутко против»)

Полиция начала проверку из-за баннера фанатов «Зенита» против Fan ID на матче за Суперкубок России.

На игре против (4:0) на Вираже появился баннер против паспорта болельщика, на котором изображено, как перед входом на стадион, обнесенный колючей проволокой, фанаты предъявляют Fan ID сотрудникам правоохранительных органов с дубинками.

Баннер убрали спустя 4 минуты.

«Советский спорт» со ссылкой на «Мутко против» пишет, что полиция начала проверку из-за этого баннера. Сотрудники полиции доложили руководству о появлении на трибунах полотна, не согласованного с МВД. Сразу после матча материал был передан в 18-й отдел полиции, расположенный в Петроградском районе, где и была организована проверка.

Кроме того, полицейские оказались недовольны тем, как была организована рассадка зрителей. Всего же во время матча на стадионе задержали 20 болельщиков (большинство из них, 14 человек, фаны «Зенита»). Еще 56 человек были задержаны рядом со стадионом.

Протест фанатов «Зенита» против Fan ID: баннер с колючей проволокой, досмотрами, дубинками и собаками