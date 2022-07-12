В контракте Ничушкина с «Колорадо» есть полный запрет на обмен в первые 3 сезона. С 2025 года – блок-лист из 12 команд

В первые 3 года в контракте с «Колорадо» будет полный запрет на обмен.

Клуб и игрок подписали новое соглашение на 8 лет и 49 миллионов долларов (кэпхит – 6,125 млн).

Сообщается, что зарплата россиянина по годам распределится так – 6 млн, 7,5 млн, 8 млн, 7,3 млн, 5,8 млн (включая 1 млн авансом), 4,8 млн, 4,8 млн (включая 2 млн авансом), 4,8 млн (включая 2 млн авансом).

При этом в первые 3 сезона будет действовать полный запрет на перемещения (NMC).

С 2025 года будет действовать ограничение на обмен – игрок предоставит клубу блок-лист из 12 команд, куда не может быть обменян.

Ничушкин продлил контракт с «Колорадо» на 8 лет и 49 млн долларов