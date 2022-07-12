Ротенберг о госнаграде: «Приятно, что столь высоко оценили мой вклад в развитие спорта в стране. Спасибо Минспорту, Матыцину, «Газпрому» и Миллеру за поддержку»

рассказал об эмоциях после получения государственной награды.

«Сегодня вышел указ министра спорта РФ Олега Васильевича Матыцина о награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Счастлив получить эту почетную награду. Для меня она стала огромной неожиданностью.

Очень приятно, что в министерстве столь высоко оценили мой вклад в развитие физической культуры и спорта в стране. Для меня это отличный стимул и большая ответственность продолжать кропотливо работать и не останавливаться на достигнутом.

Хоккей прежде всего командный вид спорта, и все достижения – игрока, тренера или менеджера – это всегда результат командной работы. Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» считаю признанием работы нашей большой команды.

Конечно, есть большой список тех, кого хотелось бы сегодня поблагодарить. Спасибо Минспорту и Олегу Васильевичу Матыцину за внимание к нашим проектам и высокую оценку – это мотивирует работать еще усерднее. Спасибо группе компаний «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную поддержку и готовность посвящать столько времени развитию спорта в стране.

Спасибо всей команде, с которой мы ежедневно трудимся бок о бок, единомышленникам, старшим товарищам, которые всегда помогут советом, и, конечно же, игрокам, которые усердно трудятся на льду и за его пределами, неся гордое звание профессиональных спортсменов и для которых слово патриотизм не пустой звук.

Приоритетной задачей по прежнему остается популяризация хоккея в стране, продуктивная работа с молодежью, строительство катков и ледовых арен.

А совсем недавно мы запустили абсолютно новую дисциплину, хоккей в формате 3х3 и успешно представили его хоккейной общественности.

Продолжу и впредь делать все от себя зависящее, чтобы преумножать спортивную славу России. Мы двигаемся в правильном направлении. Большое спасибо за высокое доверие!

Так же хочу поздравить своих коллег, которые были удостоены столь высокой награды. Вместе мы делаем одно большое дело, делаем наш спорт лучшим не только в стране, но и в мире.

Отдельное спасибо моей семье за вдохновение и поддержку», – написал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер .