Ничушкин продлит контракт с «Колорадо» на 8 лет и 49 млн долларов

заработает 49 млн долларов за 8 лет в .

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщил, что 27-летний россиянин и клуб, выигравший Кубок Стэнли в минувшем сезоне, согласовали новый контракт на восемь лет.

За это время нападающий заработает 49 миллионов долларов, в среднем – 6,125 млн в год.

В регулярном чемпионате Валерий провел 62 матча и переписал личные рекорды за сезон по голам (25), передачам (27) и очкам (52). В 20 матчах победного плей-офф набрал 15 (9+6) очков, в том числе 6 (4+2) баллов в 6 играх финальной серии с «Тампой».

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