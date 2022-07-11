Джикия о Суперкубке: «Респект «Би-2» и МакSим – как и мы, они были на поле против стадиона и показали любовь к «Спартаку»

Защитник Георгий Джикия поблагодарил музыкантов за поддержку на матче с (0:4).

потерпел поражение в игре за OLIMPBET Суперкубок России на «Газпром Арене» 9 июля.

«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись… Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!

Около ста человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!

Респект Леве «Би-2» и МакSим, которые, как и мы, были на поле против стадиона и принципиально сохранили верность красно-белым цветам и показали свою любовь к клубу!

Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» – написал капитан «Спартака».

По антуражу Суперкубок стремился к финалу Кубка. Но «Зенит» слишком легко победил, а музыканты нарвались на хейт фанатов