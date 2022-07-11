Рейтинг ATP. Джокович опустился на седьмую строчку, Синнер вернулся в топ-10, Сок – в топ-100

Чемпион «Уимблдона» Новак Джокович выпал из топ-5 и стал седьмой ракеткой мира. Последний раз он стоял так низко в августе 2018-го, когда был №10. Это произошло, потому что ATP лишила «Уимблдон» рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов.
Янник Синнер вернулся в топ-10, Хуберт Хуркач оттуда выпал.
Прошлогодний финалист Маттео Берреттини опустился на четыре строчки.
FedEx ATP Rankings
Положение на 11 июля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|7775
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6850
|3 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6165
|4 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5150
|5 (6)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5050
|6 (7)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4845
|7 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|4770
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3700
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3445
|10 (13)
|Янник Синнер (Италия)
|3185
|12 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3025
|15 (11)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2280
|23 (16)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1573
|27 (22)
|Карен Хачанов (Россия)
|1440
|40 (42)
|Аслан Карацев (Россия)
|1062
|45 (40)
|Ник Кириос (Австралия)
|980
|71 (58)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|750
|97 (59)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|572
|98 (120)
|Педро Качин (Аргентина)
|570
|100 (103)
|Джек Сок (США)
|557
|122 (128)
|Павел Котов (Россия)
|461
|148 (147)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|384
|155 (158)
|Александр Шевченко (Россия)
|357
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