Рейтинг ATP. Джокович опустился на седьмую строчку, Синнер вернулся в топ-10, Сок – в топ-100

Чемпион «Уимблдона» Новак Джокович выпал из топ-5 и стал седьмой ракеткой мира. Последний раз он стоял так низко в августе 2018-го, когда был №10. Это произошло, потому что ATP лишила «Уимблдон» рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов.

Янник Синнер вернулся в топ-10, Хуберт Хуркач оттуда выпал.

Прошлогодний финалист Маттео Берреттини опустился на четыре строчки.

FedEx ATP Rankings

Положение на 11 июля 2022

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