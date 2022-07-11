Рейтинг ATP. Джокович опустился на седьмую строчку, Синнер вернулся в топ-10, Сок – в топ-100

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги ATP Джек Сок Ник Кириос Маттео Берреттини Янник Синнер Теннис

Чемпион «Уимблдона» Новак Джокович выпал из топ-5 и стал седьмой ракеткой мира. Последний раз он стоял так низко в августе 2018-го, когда был №10. Это произошло, потому что ATP лишила «Уимблдон» рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов.

Янник Синнер вернулся в топ-10, Хуберт Хуркач оттуда выпал.

Прошлогодний финалист Маттео Берреттини опустился на четыре строчки.

FedEx ATP Rankings

Положение на 11 июля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 7775
2 (2) Александр Зверев (Германия) 6850
3 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6165
4 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5150
5 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 5050
6 (7) Карлос Алькарас (Испания) 4845
7 (3) Новак Джокович (Сербия) 4770
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3700
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3445
10 (13) Янник Синнер (Италия) 3185
12 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3025
15 (11) Маттео Берреттини (Италия) 2280
23 (16) Денис Шаповалов (Канада) 1573
27 (22) Карен Хачанов (Россия) 1440
40 (42) Аслан Карацев (Россия)  1062
45 (40) Ник Кириос (Австралия) 980
71 (58) Давид Гоффен (Бельгия) 750
97 (59) Мартон Фучович (Венгрия) 572
98 (120) Педро Качин (Аргентина) 570
100 (103) Джек Сок (США) 557
122 (128) Павел Котов (Россия) 461
148 (147) Роман Сафиуллин (Россия) 384
155 (158) Александр Шевченко (Россия) 357

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