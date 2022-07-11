Джокович выиграл «Уимблдон» в 7-й раз, Леклер победил на Гран-при Австрии, прощальная игра Ротенберга, Карацева подозревают в договорных матчах, капитан «Салавата» поддержал Федотова и другие новости

1. Новак Джокович четвертый раз подряд стал чемпионом «Уимблдона», обыграв в финале Ника Кириоса – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Это седьмая победа Ноле на «Уимблдоне» и 21-й титул «Большого шлема» – больше только у Надаля (22).

2. Леклер выиграл Гран-при Австрии в «Формуле-1», Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Сайнс сошел из-за возгорания мотора. Гонщиком дня признали Мика Шумахера.

3. Легендарный Борис Ротенберг провел прощальную игру. Защитник «Локомотива», не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, 7 минут сыграл с «Динамо» (3:3). 36-летний игрок получил капитанскую повязку и вышел на позицию правого нападающего. Один из болельщиков держал на трибуне плакат «Пока, Боря», другие скандировали: «Боря в атаке – берегись соперник в страхе». После игры Ротенберг отметил, что его карьера только начинается, а какая – покажет время.

4. Аслана Карацева подозревают в участии в договорных матчах, сообщает ZDF. Российский теннисист мог быть причастен к пяти договорным играм.

5. Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поддержал Ивана Федотова, которого забрали служить в Северодвинск: «Завтра это может произойти с любым. Лига, федерация и спортсмены должны помочь Ване».

6. Трансферные новости. Бальбуэна и Ордец приостановили контракты с «Динамо», украинец перешел в «Бохум». «Ростов» арендовал Чернова у «Краснодара». «Бавария» продала защитника Ричардса «Ноттингему» за 10 млн евро и 15% от суммы следующей сделки. Хабаровский СКА подписал игрока из медийного футбола – воспитанника «Зенита» Коршунова из 2DROTS.

«МЮ» ожидает, что Роналду присоединится к команде в ходе предсезонки, форвард не продается. Вендел может ради «Фламенго» приостановить контракт с «Зенитом», но продлить его на год на прежних условиях. Окружение Левандовского считает, что «Бавария» ведет себя неблагодарно по отношению к игроку. Лапорта и Мендеш обсудили трансфер Бернарду Силвы в «Барсу», он невозможен без продажи де Йонга. «Челси» хочет 7 млн фунтов за Аспиликуэту, защитник согласовал с «Барселоной» контракт на 2 года и 13 млн евро в год до налогов. «ПСЖ» хочет продать Икарди, Паредеса, Вейналдума и еще 8 игроков.

7. Кокорин не поехал с «Фиорентиной» на первый сбор. В клубе 4 случая заражения коронавирусом.

8. НОК Украины осудил олимпийского чемпиона Виктора Петренко за выступление в ледовом шоу Навки в Сочи: «Недопустимый поступок».

9. Боб Юнгельс выиграл 9-й этап «Тур де Франс», Погачар – 5-й, Власов – 27-й.

10. Тен Хаг обязал игроков «МЮ» есть только вместе и проводит интенсивные тренировки, чтобы привить свою философию.

11. Малкин отписался от страницы «Питтсбурга» в соцсети на фоне сложностей в переговорах с клубом о новом контракте. Правда, в тот же день Евгений снова подписался на «Пингвинс».

Еще пара новостей о россиянах из НХЛ. ЦСКА предложил 2-летний контракт Романову на 120 миллионов рублей, права на игрока в НХЛ – у «Айлендерс». «Филадельфия» пытается найти вариант обмена Проворова, кэпхит игрока – 6,75 млн долларов.

12. РУСАДА получило 34 запроса на терапевтическое исключение с начала года.

13. Участницы Матча звезд WNBA надели майки Бриттни Грайнер, арестованной в России.

14. Пике расстался с официанткой, с которой изменил Шакире. Игрок «Барсы» хочет наладить отношения с певицей.

Цитаты дня.

Вокалист «Би-2»: «Кроме нервов, ничего не заработал. Приехали в Питер поддержать «Спартак»

Член Совета Федерации Ковитиди о крымских клубах: «Крым – это Россия. Слова Алаева грубо противоречат законам РФ»

Борис Ротенберг: «Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить, что я просто очень люблю футбол. Я достойный игрок»

Орлов о сравнении «Зенита» с финансовым мешком: «Сколько «Спартак» потратил на легионеров за 3 года? Траты сопоставимы»

Сергей Карякин: «Мы с Непомнящим не ругались. Но наши позиции настолько разные, что я не представляю, как в дальнейшем возможно сближение»

Канчельскис о Семаке: «С такими бюджетом и командой любой стал бы легендой. 4 чемпионства и 3 Суперкубка ни о чем не говорят»

Кириос о зрительнице на финале «Уимблдона»: «Она пьяная в задницу, говорит со мной по ходу гейма. Будто 700 бокалов выпила»