Эрик тен Хаг: «Роналду не продается. Мы хотим добиться успеха вместе, он входит в планы «МЮ»

Эрик тен Хаг заявил, что Криштиану Роналду не уйдет из «Манчестер Юнайтед».
– Его с нами нет из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне – вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним.
– Роналду хочет уйти?
– Он мне об этом не говорил. Я читал новости об этом, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.
Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Напомним, португалец не полетел с «Манчестер Юнайтед» в турне по Тайланду и Австралии. Как сообщалось, клуб ожидает, что Роналду присоединится к команде в ходе предсезонки.
Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба
«МЮ» снял промо новой формы – с участием Кантона и Бекхэма. Но не выпускает из-за Роналду в кадре
Кто самый надежный бомбардир? Исследуем голевой темп Левандовского, Роналду, Холанда и остальных