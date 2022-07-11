Эрик тен Хаг: «Роналду не продается. Мы хотим добиться успеха вместе, он входит в планы «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что Криштиану Роналду не уйдет из «Манчестер Юнайтед».

– Его с нами нет из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне – вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

– Роналду хочет уйти?

– Он мне об этом не говорил. Я читал новости об этом, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.

Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Напомним, португалец не полетел с «Манчестер Юнайтед» в турне по Тайланду и Австралии. Как сообщалось, клуб ожидает, что Роналду присоединится к команде в ходе предсезонки.

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