Эрик тен Хаг: «Роналду не продается. Мы хотим добиться успеха вместе, он входит в планы «МЮ»

Эрик тен Хаг заявил, что не уйдет из .

– Его с нами нет из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне – вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

– Роналду хочет уйти?

– Он мне об этом не говорил. Я читал новости об этом, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.

Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Напомним, португалец не полетел с «Манчестер Юнайтед» в турне по Тайланду и Австралии. Как сообщалось, клуб ожидает, что Роналду присоединится к команде в ходе предсезонки.

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