Малкин выйдет на рынок свободных агентов (Даррен Дрегер)

выйдет на рынок свободных агентов.

О планах 35-летнего россиянина из «Питтсбурга» сообщил инсайдер TSN .

«Источники сообщают, что Евгений Малкин решил выйти на рынок свободных агентов в среду.

Малкин никогда не был свободным агентом и хочет посмотреть, какие у него есть варианты», – написал Дрегер.

Ранее Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 миллионов долларов, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

При этом недавно появились сведения, что Малкин и «Питтсбург» добились прогресса в переговорах о новом контракте.

13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. Форвард выступает за с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)