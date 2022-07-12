Малкин выйдет на рынок свободных агентов (Даррен Дрегер)

Евгений Малкин выйдет на рынок свободных агентов.
О планах 35-летнего россиянина из «Питтсбурга» сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.
«Источники сообщают, что Евгений Малкин решил выйти на рынок свободных агентов в среду.
Малкин никогда не был свободным агентом и хочет посмотреть, какие у него есть варианты», – написал Дрегер.
Ранее Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 миллионов долларов, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.
При этом недавно появились сведения, что Малкин и «Питтсбург» добились прогресса в переговорах о новом контракте.
13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. Форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)