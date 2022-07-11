Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки

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Олимпийский чемпион Альбервилля-1992 Виктор Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки.

В Сочи проходит ледовый спектакль «Аленький цветочек», в котором Петренко исполняет одну из ролей. Это вызвало критику со стороны Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

«В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену», – заявили в федерации.

Петренко занимал в организации пост вице-президента.

«Недопустимый поступок». НОК Украины осудил олимпийского чемпиона Виктора Петренко за выступление в ледовом шоу Навки в Сочи

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