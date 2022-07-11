Рейтинг WTA. Жабер выпала из топ-3, Радукану дебютировала в топ-10, Кудерметова – в топ-20, Рыбакина осталась 23-й

Финалистка «Уимблдона» Онс Жабер выпала из топ-3 и стала пятой ракеткой мира. Это произошло, потому что WTA лишила «Уимблдон» рейтинговых очков из-за недопуска россиянок и белорусок.
Эмма Радукану дебютировала в топ-10, Каролина Плишкова оттуда выпала.
Вероника Кудерметова обновила личный рекорд и стала 19-й ракеткой мира.
Чемпионка британского «Большого шлема» Елена Рыбакина осталась на 23-м месте.
WTA Singles Rankings
Положение на 11 июля 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8336
|2 (3)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4326
|3 (5)
|Мария Саккари (Греция)
|4190
|4 (4)
|Паула Бадоса (Испания)
|4030
|5 (2)
|Онс Жабер (Тунис)
|4010
|6 (6)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3276
|7 (7)
|Даниэль Коллинс (США)
|3131
|8 (8)
|Джессика Пегула (США)
|3087
|9 (9)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|2886
|10 (10)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|2717
|12 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2635
|15 (7)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|2477
|16 (18)
|Симона Халеп (Румыния)
|2415
|19 (21)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2090
|23 (23)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|1795
|29 (30)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1691
|31 (19)
|Анжелик Кербер (Германия)
|1419
|48 (55)
|Каролин Гарсия (Франция)
|1125
|56 (47)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1000
|60 (69)
|Варвара Грачева (Россия)
|934
|73 (78)
|Анна Калинская (Россия)
|811
|79 (87)
|Анастасия Потапова (Россия)
|779
|95 (83)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|662
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