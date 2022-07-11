Рейтинг WTA. Жабер выпала из топ-3, Радукану дебютировала в топ-10, Кудерметова – в топ-20, Рыбакина осталась 23-й

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Финалистка «Уимблдона» Онс Жабер выпала из топ-3 и стала пятой ракеткой мира. Это произошло, потому что WTA лишила «Уимблдон» рейтинговых очков из-за недопуска россиянок и белорусок.

Эмма Радукану дебютировала в топ-10, Каролина Плишкова оттуда выпала. 

Вероника Кудерметова обновила личный рекорд и стала 19-й ракеткой мира.

Чемпионка британского «Большого шлема» Елена Рыбакина осталась на 23-м месте.

WTA Singles Rankings

Положение на 11 июля 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8336
2 (3) Анетт Контавейт (Эстония) 4326
3 (5) Мария Саккари (Греция) 4190
4 (4) Паула Бадоса (Испания) 4030
5 (2) Онс Жабер (Тунис) 4010
6 (6) Арина Соболенко (Беларусь) 3276
7 (7) Даниэль Коллинс (США) 3131
8 (8) Джессика Пегула (США) 3087
9 (9) Гарбинье Мугуруса (Испания) 2886
10 (10) Эмма Радукану (Великобритания) 2717
12 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2635
15 (7) Каролина Плишкова (Чехия) 2477
16 (18) Симона Халеп (Румыния) 2415
19 (21) Вероника Кудерметова (Россия) 2090
23 (23) Елена Рыбакина (Казахстан) 1795
29 (30) Екатерина Александрова (Россия) 1691
31 (19) Анжелик Кербер (Германия) 1419
48 (55) Каролин Гарсия (Франция) 1125
56 (47) Людмила Самсонова (Россия) 1000
60 (69) Варвара Грачева (Россия) 934
73 (78) Анна Калинская (Россия) 811
79 (87) Анастасия Потапова (Россия) 779
95 (83) Анастасия Павлюченкова (Россия) 662

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