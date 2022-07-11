Рейтинг WTA. Жабер выпала из топ-3, Радукану дебютировала в топ-10, Кудерметова – в топ-20, Рыбакина осталась 23-й

Финалистка «Уимблдона» Онс Жабер выпала из топ-3 и стала пятой ракеткой мира. Это произошло, потому что WTA лишила «Уимблдон» рейтинговых очков из-за недопуска россиянок и белорусок.

Эмма Радукану дебютировала в топ-10, Каролина Плишкова оттуда выпала.

Вероника Кудерметова обновила личный рекорд и стала 19-й ракеткой мира.

Чемпионка британского «Большого шлема» Елена Рыбакина осталась на 23-м месте.

WTA Singles Rankings

Положение на 11 июля 2022

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