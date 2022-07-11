Переход Умтити из «Барсы» в «Ренн» сорвался. Защитник не прошел медосмотр

Переход Самюэля Умтити в из «Барселоны» сорвался.

По данным Diario Sport, тренер «Ренна» , с которым француз работал в «Лионе», хотел видеть защитника в своей команде, но игрок не прошел медосмотр. Из-за этого переход сорвался, и это очень разочаровало руководителей «Барселоны».

Теперь, чтобы расстаться с Умтити, у каталонского клуба остался один вариант – расторжение контракта с выплатой зарплаты за четыре оставшихся по нему года.

Центральный защитник присоединился к «Барсе» в июле 2018 года, «Лион» получил за него 25 млн евро. Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.