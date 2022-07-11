Скотти Пиппен: «Современные игроки лучше тех, что играли в мое время»

Теги НБА Скотти Пиппен Летняя лига НБА Баскетбол

Легенда НБА Скотти Пиппен присоединился к трансляции матча Летней лиги НБА «Лейкерс» – «Шарлотт» и сравнил современных игроков с предшественниками.

«Я бы сказал, что современные игроки лучше тех, что играли в мое время.

Сейчас сложно играть. Ритм игры стал намного выше. Нужно быть очень выносливым. Нужно поддерживать этот ритм, но при этом попадать по кольцу, иначе тренер отправит вас на скамейку», – заявил Пиппен.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться  

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