В Индии задержали мошенников, которые создали на ферме фейковую лигу по крикету и обманывали российских игроков на ставках

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В Индии задержали мошенников, которые создали на ферме фейковую лигу по крикету и обманывали российских игроков на ставках.

Мошенники организовали несуществующую Индийскую лигу по крикету – роли игроков разных команд исполняли переодетые фермеры. Каждому такому «игроку» платили по 400 рупий (примерно 310 рублей) за игру.

Фейковые игры транслировались на ютуб-канале мошенников. На этих играх была даже графика, где отображался счет и составы команд.

Для создания атмосферы использовались аудиозаписи звуков болельщиков с реальных игр по крикету, а также записи голоса реального индийского комментатора. Однако стадион (которого на самом деле не было) никогда не показывали, снимая только игровую площадку и игроков крупным планом.

Был организован специальный телеграм-канал для россиян, где игроки делали ставки на матчи. В зависимости от числа ставок ход игры меняли прямо в прямом эфире.

Фейковая лига просуществовала до плей-офф. Когда проводили первые четвертьфинальные матчи, мошенников задержала полиция. 

Российские игроки успели перевести преступникам около 300 тысяч рупий (232 тысячи рублей). Сообщается, что вся эта затея, скорее всего, управлялась из России.

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