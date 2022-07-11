Депутат Ющенко о покупке военных билетов: «Чтобы это победить, нужны показательные процессы над яркими спортсменами. С уголовным делом я бы не спешил»

Депутат Госдумы отметил показательный характер дел в отношении хоккеистов.

Александр Ющенко в эфире заявил, что в Уфе решили провести показательные процессы над известными спортсменами, чтобы решить проблему поддельных документов.

Как стало известно в апреле, в Уфе был задержан бывший сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин, которого заподозрили в том, что он мог делать военные билеты для некоторых спортсменов. По предварительным данным, среди его клиентов могло быть несколько футболистов и хоккеистов из структур «Уфы» и .

«Около футбола, хоккея присутствуют «деловые люди» в кавычках. Если посмотреть хронологию событий – какое количество было поддельных документов академии ФСБ, силовых структур, кто-то покупал «корочки». Чтобы это победить, нужна пара показательных процессов. С военными билетами пришла пора провести пару показательных процессов на ярких спортсменах, которые являются, как оказалось, фигурантами дела.

Насчет уголовного дела я бы не стал спешить. Когда ты предъявляешь заведомо подложные документы, чтобы чего-то избежать – это один вопрос. Другое дело – ему выписали, передали, он знать ничего не знал. Это вопрос к следствию.

Не знаю, чем закончится, но то, что это будут показательные процессы – факт. Человек [Самигуллин] является фигурантом, предстанет перед судом. Он попался не по поводу хоккея. Дальше по цепочке пошло, история с Федотовым и эта история соединились», – сказал депутат Госдумы РФ Ющенко в программе «Есть тема!».

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Уфы 18 июля рассмотрит уголовные дела в отношении хоккеистов Анвара Сулейманова и . Дата рассмотрения дела Владислава Лукина, который является третьим обвиняемым, не назначена.

Вратарь сборной России Иван Федотов 1 июля был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь. В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.