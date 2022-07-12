Самсонов выйдет на рынок свободных агентов. «Вашингтон» не сделал вратарю квалификационное предложение

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«Вашингтон» отпустил вратаря Илью Самсонова на рынок.

Клуб не сделал вратарю квалификационное предложение, которое бы закрепило права на россиянина за «столичными». 

Таким образом, 25-летний Самсонов выйдет на рынок свободных агентов, который откроется 13 июля. 

Отметим, что он сможет подписаться с «Кэпиталс» уже как свободный агент. Но в этом случае сумма контракта может быть любой, тогда как при квалификационном предложении снижение зарплаты по сравнению с предыдущим соглашением не допускается. 

В минувшем сезоне у Самсонова действовал контракт на год и 2 миллиона долларов. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Как пишет Washington Post, с учетом возможного арбитража зарплата Самсонова при наличии квалификационного предложения могла составить от 3 до 3,5 млн долларов. «Вашингтон» это не устраивает. 

Ранее клуб обменял вратаря Витека Ванечека в «Нью-Джерси». 

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