Самсонов выйдет на рынок свободных агентов. «Вашингтон» не сделал вратарю квалификационное предложение

«Вашингтон» отпустил вратаря Илью Самсонова на рынок.
Клуб не сделал вратарю квалификационное предложение, которое бы закрепило права на россиянина за «столичными».
Таким образом, 25-летний Самсонов выйдет на рынок свободных агентов, который откроется 13 июля.
Отметим, что он сможет подписаться с «Кэпиталс» уже как свободный агент. Но в этом случае сумма контракта может быть любой, тогда как при квалификационном предложении снижение зарплаты по сравнению с предыдущим соглашением не допускается.
В минувшем сезоне у Самсонова действовал контракт на год и 2 миллиона долларов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как пишет Washington Post, с учетом возможного арбитража зарплата Самсонова при наличии квалификационного предложения могла составить от 3 до 3,5 млн долларов. «Вашингтон» это не устраивает.
Ранее клуб обменял вратаря Витека Ванечека в «Нью-Джерси».