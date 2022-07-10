«Зенит» разнес «Спартак» и взял Суперкубок, Рыбакина выиграла «Уимблдон», «Мир» стал титульным спонсором РПЛ, судья ФИФА впервые сделал каминг-аут и другие новости утра

1. «Зенит» 3-й раз подряд выиграл Суперкубок России, разгромив «Спартак» – 4:0. Петербуржцы победили в турнире в 7-й раз, повторив рекорд ЦСКА. Для «Зенита» это 25-й трофей в истории, для Семака во главе команды – восьмой.

«Зенит» разгромил «Спартак» 7-й раз в XXI веке, 6 раз – с 2011-го. К тому же сине-бело-голубые продлили серии без поражений как со «Спартаком», так и со всеми московскими командами. А еще 4:0 – крупнейшая победа в истории Суперкубка России.

Вокруг матча тоже было много интересного. На время игры станцию метро «Зенит» закрыли для «обеспечения общественного порядка». Перед матчем МакSим спела «Знаешь ли ты» вместе с болельщиками «Спартака», пока фанаты «Зенита» освистывали музыку. Досталось и «Би-2» –фанаты освистали выступление группы, вокалист которой вышел с шарфом «Спартака». Болельщики петербуржцев устроили перформанс против Fan ID, показав баннер о досмотре на стадионе, а затем провели перекличку со спартаковскими фанатами: «Нам не нужен Fan ID!» После игры все игроки «Спартака», кроме Литвинова, отказались общаться с прессой.

2. Елена Рыбакина стала чемпионкой «Уимблдона», обыграв вторую ракетку мира Онс Жабер в трех сетах. Это первый «Большой шлем» представительницы Казахстана, она самая молодая чемпионка «Уимблдона» с 2011-го.

3. Платежная система «Мир» стала новым титульным спонсором РПЛ. В ближайшие четыре года чемпионат будет называться Мир Российская Премьер-лига.

4. Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й.

5. Трансферные новости. Крыховяк перешел в саудовский «Аль-Шабаб» из «Краснодара» на год. «Ростов» купил Комличенко у «Динамо», контракт – на 4 года. Вендел, Барриос, Клаудиньо и Малком заявили, что остаются в «Зените».

«ПСЖ» контактирует с Мендешем насчет перехода Роналду. При этом Криштиану не сообщил тен Хагу, что хочет уйти, тренер «МЮ» узнал об этом от третьего лица. А Тухель против покупки Роналду в «Челси», так как опасается повторения ситуации с Сульшером.

Погба прошел медосмотр и подписал контракт с «Ювентусом», объявят в понедельник. «Барселона» предложит за Левандовского 50 млн евро – столько требует «Бавария». В тоже время Роберт является главным вариантом «ПСЖ» в атаку. «Челси» купит Стерлинга у «Ман Сити» за 47,5+2,5 млн фунтов, Рахим войдет в топ-3 АПЛ по зарплате. «Барса» повторила предложение «Челси» по Рафинье – 60 млн фунтов, включая бонусы. Де Лигт будет получать 17-19 млн евро в год до налогов, если перейдет в «Баварию». Тен Хаг требует от «МЮ» увеличить предложение по Антони и Лисандро, «Аякс» хочет 125 млн евро, манкунианцы дают 110. Де Йонг не хочет в «МЮ» из-за проблем после ухода Фергюсона, непопадания в ЛЧ и погоды.

6. В раздевалках сборных на ЧМ-2022 могут установить камеры. ФИФА хочет вести оттуда трансляцию, чтобы приблизить зрителей к игрокам.

7. Судья из Бразилии Игор Беневенуто сделал каминг-аут – первым среди арбитров ФИФА: «В футболе много геев. Мы повсюду. Но 99,99% из нас – в шкафу».

8. Малкин опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах о новом контракте с «Питтсбургом», пишет The Athletic. Сидни Кросби приезжал в гости к Евгению – переживает за состояние одноклубника.

9. «Шахтер» подаст в суд на ФИФА из-за разрешения на приостановку контрактов. Сумма иска – 50 млн евро.

10. Воут Ван Арт выиграл 8-й этап веломногодневки «Тур де Франс», Погачар – третий, Власов – 6-й.

11. У хавбека «Реала» Вальверде и его жены украли 10 тысяч евро на Ибице. Девушка считает, что им в еду подмешали наркотики.

12. ISU может перенести шестой этап Гран-при по фигурному катанию в английский Шеффилд.

13. Александр Алаев будет единственным кандидатом на выборах президента РПЛ. Сейчас он временно исполняющий обязанности главы лиги.

Цитаты дня.

Гендиректор «Спартака» после 0:4 от «Зенита»: «За финансовыми мешками не будем гнаться. Деньги не всегда побеждают»

Берни Экклстоун: «Не поддерживаю то, что Путин сделал на Украине. Извиняюсь, если мои слова кого-то расстроили»

Тарпищев о победе Рыбакиной на «Уимблдоне»: «Российская школа. Она долго играла у нас»

Авербух о шоу в Сочи: «Выступление Щербаковой никого не оставило равнодушным. Аня сделала несколько сложнейших тройных прыжков ультра-си»

Канделаки о Суперкубке: «Матч ТВ» делает топовое мировое телевидение. Должны были показывать первый финал ЛЧ в России, но не сложилось»

Олег Матыцин: «Если наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что изоляция будет долго»

Абаскаль о Суперкубке: «Такие финалы должны играться на нейтральном поле. Не совсем нормально, когда матч проводится на поле одной из команд»

Андрей Ещенко: «Сексом за два дня до игры не занимаюсь. Роналду в день игры может, каждому свое»