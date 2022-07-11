Евгений Свечников станет свободным агентом, не получив предложение от «Виннипега». У него 19 очков в 72 матчах при среднем игровом времени 10:45

не получит квалификационное предложение от .

«Джетс» официально сообщили об этом решении в отношении 25-летнего нападающего.

Таким образом, россиянин получит статус неограниченно свободного агента и после 13 июля сможет подписать контракт с любой командой.

В прошедшем сезоне Свечников набрал 19 (7+12) очков при полезности «минус 4» в 72 матчах регулярного чемпионата . В среднем он проводил на льду 10:45.

Среднегодовая зарплата форварда по истекающему договору составляет 750 тысяч долларов.