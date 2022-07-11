Тарпищев о мнении, что ФТР не причастна к победе Рыбакиной на «Уимблдоне»: «Она у нас занималась с шести лет и до 18 – какие минимальные заслуги?»

Шамиль Тарпищев прокомментировал мнение , что ФТР не имеет отношения к победе Елены Рыбакиной на «Уимблдоне». До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но теперь выступает под флагом Казахстана.

«Это раздувается – какой в этом смысл? Она у нас занималась с шести лет и до 18 – какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы. Не было бы этих 12 лет, которые она была у нас, то что бы было? Не знаю, кому эти дискуссии нужны.

Я сказал, как есть. Я не рассуждаю, правильно или нет. Ясно, что продукт нашей школы. Этого никто не может отрицать. Есть фактический материал, который я даю. Дальше пусть думают, кто как хочет. Меня это уже не колышет, как бы это ни раздували», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно

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