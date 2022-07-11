«Ливерпуль» за 17,5 млн фунтов и 15% от суммы следующей сделки продал Уильямса в «Ноттингем Форест»

Правый защитник перешел из в «Ноттингем Форест».

Игрок сборной Уэльса подписал с новичком АПЛ контракт сроком на 4 года. По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер 21-летнего футболиста обошелся в 17,5 млн фунтов с учетом бонусов, также «Ливерпуль» получит 15% от суммы следующей продажи игрока.

Уильямс – воспитанник «Ливерпуля», он начал карьеру в клубе с команды U9. За основной состав «красных» Неко сыграл 33 матча. Вторую часть минувшего сезона валлиец провел в «Фулхэме» – там он сыграл 14 матчей в чемпионшипе, забил 2 гола и отдал 2 передачи.

Полную статистику 21-летнего футболиста можно изучить здесь.