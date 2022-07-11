Стерлинг прошел основную часть медосмотра в «Челси». Переход из «Сити» согласован, контракт – по схеме «5+1»

Вингер близок к переходу в «Челси».

Накануне 27-летний игрок сборной Англии прошел основную часть медосмотра в лондонском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, Стерлинг согласовал с «Челси» контракт до июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Сумма трансфера между клубами также согласована. О сделке должны объявить в ближайшее время.

Ранее стало известно, что заплатит за футболиста 47,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в виде бонусов. При этом Стерлинг станет самым высокооплачиваемым в составе «синих».