«Барса» за 72 млн евро купит Рафинью у «Лидса». Клубы устно договорились, «Челси» выбыл из борьбы

Вингер Рафинья Диас перейдет в «Барселону» из .

Как пишет журналист Фабрицио Романо, последнее устное предложение, сделанное каталонским клубом, составляет гарантированные 72 млн евро. Ожидается, что «Лидс» примет его сразу после того, как оно будет оформлено официально. Сейчас Рафинья считает, что его переход в «Барсу» неизбежен.

Бразилец давил на «Лидс» и хотел, чтобы клуб принял предложение «Барселоны». Выступать в составе сине-гранатовых – его главная мечта.

Goal.com сообщает, что и «Лидс» уже достигли устной договоренности по условиям сделки, а выбыл из борьбы. Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшие дни.

«Лидс» дал согласие на то, чтобы «Барса» выплатила сумму трансфера в несколько траншей. Нынешнее финансовое состояние клуба не позволяет ему выплатить столь крупную сумму одним платежом. Сейчас клубы согласовывают незначительные детали сделки.

В прошедшем сезоне 25-летний вингер провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.