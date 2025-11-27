Пол Мерсон: «Арсенал» катком прошелся по «Баварии» во втором тайме. Серьезная заявка на всю Европу от команды Артеты. Люди посмотрят на результат и скажут: «Вау»
Пол Мерсон: «Арсенал» был великолепен в матче с «Баварией».
Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказался о победе команды над «Баварией» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Серьезная заявка от «Арсенала» на всю Европу. Люди посмотрят на этот результат и скажут: «Вау». Особенно с учетом того, что «Бавария» делала с «Арсеналом» в прошлые годы.
«Бавария» поражает всех. Понимаю, что Бундеслига – это не то же самое, что АПЛ, но мюнхенцы доказали свою состоятельность в Европе. Они далеко заходят в этом еврокубковом турнире. Но «Арсенал» был великолепен.
Первый тайм был очень напряженным. У обеих команд были моменты, но во втором тайме «Арсенал» катком прошелся по сопернику», – сказал Пол Мерсон.
«Арсенал» не заметил лучшую атаку Европы. Разбор главной доминантной победы Артеты
