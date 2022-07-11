награжден высокой государственной наградой.

«Указом Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина №84 от 30.06.2022 г. первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» вручается в нашей стране с 1974 года. Он является высшей ведомственной наградой в сфере физической культуры и спорта.

Коллектив ФХР поздравляет Романа Борисовича с высокой государственной наградой и желает дальнейших профессиональных достижений и новых побед на благо российского хоккея!» – сообщается на официальном сайте .