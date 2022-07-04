Минус два легионера в ЦСКА, Федотов может послужить на Новой Земле, Непомнящий выиграл турнир претендентов и другие новости утра

1. Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Минус два легионера в РПЛ.

2. Есть версия, что Иван Федотов будет служить на Новой Земле, он сейчас в Мурманской области, но это не точно. Вратаря сборной России ночью вывезли с территории госпиталя и отправили в Североморск. У хоккеиста «есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства», но «все жалобы были проигнорированы, сказали, что все – в воинскую часть».

Две показательных реакции на дикую ситуацию с бывшим игроком ЦСКА. Александр Овечкин коротко ответил на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?»: «Нет, а зачем?» И Владислав Третьяк высказался примерно в том же духе: «Тема с Федотовым – без комментариев».

3. «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (2:1) в товарищеском матче в Сочи, на игре продавали пиво, а на трибуне был баннер: «Русские и сербы – братья навек». Матео Кассьерра забил первый гол за клуб из Санкт-Петербурга через три минуты после дебюта.

4. Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и сыграет в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Норвежец может отказаться от встречи. Россиянин – первый шахматист в истории, выигравший турнир претендентов два раза подряд.

5. На Гран-при Великобритании Сайнс одержал свою первую победу в «Формуле-1», Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й. Во время гонки случилась крупнейшая авария года. Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме, а Мик Шумахер завоевал первые очки в «Формуле-1».

6. Трансферы. Роналду хочет уйти из «МЮ» из-за отсутствия трансферов – он не чувствует амбиций, проблем с тренером тен Хагом у него нет. Криштиану считает, что клубу нужны 6-7 новичков, он ждет трансферов в ближайшие дни. «Бавария», «Челси» и «ПСЖ» пока отказываются от 37-летнего португальца. «Манчестер Юнайтед» в понедельник обсудит с Роналду его желание сменить команду и займет жесткую позицию.

«Челси» готов дать 75-80 млн евро за де Лигта и платить ему 11 млн в год, «Ювентус» требует 90-100 млн за защитника. Бернарду Силва хочет играть за «Барселону» и сообщил об этом Гвардиоле и агенту. «Милан» уверен, что подпишет Зиеша из «Челси». Икарди может перейти в «Монцу», клуб Берлускони предлагает его жене а агенту собственную программу на ТВ.

Переговоры Дзюбы с турецкими клубами в тупике из-за его запросов по зарплате. «Спартак» получит от ПСВ за Тила максимум 4 млн евро с учетом бонусов.

7. Джокович обыграл Ван Рейтховена, Синнер – Алькараса, Норри, Гоффен вышли в 1/4 финала. Жабер, Нимайер, Бузкова пробились в 1/4 финала, Остапенко выбыла.

8. Глава МОК Томас Бах посетил Украину, встретился с Владимиром Зеленским и заявил: «Позиция по российским спортсменам остается неизменной».

9. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Астрид Якобсен совершила каминг-аут.

10. Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте выставил на аукцион свои серебряные и бронзовые медали Игр. Американец хочет получить 80 тысяч долларов.

11. «Тампа» обменяла Макдону в «Нэшвилл» на Филиппа Майерса и Мисмаша. Все дело в потолке зарплат.

12. Гимнаст Иван Куляк, дисквалифицированный за букву Z на форме, не сможет выступать на российских соревнованиях до решения по апелляции.

13. Груневеген победил на 3-м этапе «Тур де Франс», ван Арт – 2-й, Филипсен – 3-й, Саган – 4-й, Власов финишировал в общей группе.

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