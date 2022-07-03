Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и сыграет в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Норвежец может отказаться от встречи

выиграл турнир претендентов и сыграет за шахматную корону с .

Российский шахматист в 13-м туре сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии и досрочно обеспечил себе победу, набрав 9 очков.

Россиянин уже встречался с Карлсеном в матче за шахматную корону в конце 2021-го – в прошлый раз норвежец крупно обыграл россиянина (7,5:3,5).

В декабре Карлсен заявил, что может отказаться от участия в матче за шахматную корону, если турнир претендентов выиграет не из Франции. Весной 2022-го он подтвердил, что все еще подумывает об отказе от матча.

Если Карлсен откажется, то потеряет титул чемпиона мира, а в матче за шахматную корону сыграют Непомнящий и занявший второе место на турнире претендентов. Сейчас вторыми идут американец и китаец Дин Лижэнь.

Матч на первенство мира пройдет в 2023 году, место его проведения пока не выбрано.

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