Шумахер завоевал первые очки в «Формуле-1»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер финишировал восьмым на Гран-при Великобритании.
Шумахер до последних метров боролся за седьмую позицию с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Немецкий гонщик впервые завоевал очки в «Формуле-1».
Мик проводит второй сезон в чемпионате. Ранее его лучшим результатом было 11-е место на Гран-при Бахрейна-2022.
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