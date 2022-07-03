Шумахер завоевал первые очки в «Формуле-1»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Авто

Пилот «Хааса» Мик Шумахер финишировал восьмым на Гран-при Великобритании.

Шумахер до последних метров боролся за седьмую позицию с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Немецкий гонщик впервые завоевал очки в «Формуле-1».

Мик проводит второй сезон в чемпионате. Ранее его лучшим результатом было 11-е место на Гран-при Бахрейна-2022.

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