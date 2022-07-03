Шумахер завоевал первые очки в «Формуле-1»

Пилот финишировал восьмым на Гран-при Великобритании.

Шумахер до последних метров боролся за седьмую позицию с гонщиком . Немецкий гонщик впервые завоевал очки в «Формуле-1».

Мик проводит второй сезон в чемпионате. Ранее его лучшим результатом было 11-е место на -2022.

Что случилось на Гран-при Британии: метания «Феррари» в командной тактике и слив Леклера, крах Ферстаппена из-за поломки

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2022

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