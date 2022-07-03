«Милан» уверен, что подпишет Зиеша из «Челси». Клубы обсуждают формулу трансфера

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«Милан» работает над трансфером вингера «Челси» Хакима Зиеша.

Как пишет Sky Sport Italia, итальянский клуб уверен, что подпишет 29-летнего футболиста. Сейчас «Милан» и «Челси» ищут формулу трансфера, которая устроит все стороны.

Недавно клубы вновь контактировали по поводу перехода Зиеша. На организацию сделки потребуется время, но «Милан» уверен в ее успехе.

Ранее сообщалось, что «россонери» хотят арендовать Хакима. Контракт вингера с «Челси» действует до лета 2025 года.

В минувшем сезоне марокканец забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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