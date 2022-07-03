Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?»: «Нет, а зачем?»

Александр Овечкин не стал комментировать ситуацию с вратарем Иваном Федотовым.
В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.
Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.
– Про Федотова говорить не хочешь?
– Нет, а зачем? – сказал нападающий «Вашингтона».
Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???
Что нужно знать об Иване Федотове: родился в Финляндии, тренировался у спецназовцев США, прыгал со скалы на Кубе