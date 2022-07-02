Гран-при Великобритании-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 17:00

В воскресенье, 3 июля, на автодроме «Сильверстоун» пройдет десятая гонка чемпионата мира в классе «Формула-1» 2022 года – Гран-при Великобритании. Начало заезда – в 17:00 по московскому времени.

Сильверстоун

3 июля 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

10. Николас Латифи («Уильямс»)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Даниэль Риккардо («Макларен»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

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