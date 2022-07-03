«Бавария», «Челси» и «ПСЖ» пока отказываются от Роналду. Договоренностей на случай ухода из «МЮ» у форварда нет

У форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нет договоренностей с другими клубами.
Агент Жорже Мендеш обсуждает возможный трансфер 37-летнего португальца со многими клубами, сообщил журналист Фабрицио Романо.
7-10 дней назад Мендеш общался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем. Мюнхенский клуб отказался от возможности подписать Роналду, сославшись на его возраст. Однако позиция «Баварии» может измениться в случае, если Роберт Левандовски покинет клуб.
Подтверждений тому, что интерес к Роналду проявляют итальянские клубы, нет.
Мендеш действительно встречался с владельцем «Челси» Тоддом Боэли, чтобы предложить ему подписать Роналду. Однако лондонский клуб будет приобретать лишь тех футболистов, которых хочет видеть в команде тренер Томас Тухель. Сейчас «Челси» работает над трансферами многих игроков, и Криштиану в их число не входит.
С «ПСЖ» агент тоже общался, но на сегодняшний день парижане не собираются подписывать Роналду.
Криштиану не собирается воевать с «Манчестер Юнайтед». Его цель – не немедленный трансфер. Он хочет дать руководству клуба понять, что недоволен нынешним положением дел. Если ситуация не изменится, то он будет готов уйти.
Мендеш вновь пообщается с представителями «Баварии» и «Челси», чтобы попробовать договориться о трансфере своего клиента.
В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Шансов на уход Роналду из «МЮ» все больше – он хочет играть в ЛЧ. Среди вариантов – «Наполи» и даже «Ювентус»