Иван Федотов находится в Мурманской области для прохождения воинской службы.

Как сообщает ТАСС, хоккеист, предположительно, будет служить на Новой Земле.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря уклонистом от армии.

« находится уже в Североморске для прохождения воинской службы.

Предположительно, местом службы будет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане», – рассказал источник.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022. В составе сборной России вратарь занял второе место на Олимпиаде-2022.

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