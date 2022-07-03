Хабиб Нурмагомедов: «Хотел бы подраться с Майклом Джорданом»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал легендарного игрока НБА Майкла Джордана своим соперником мечты среди знаменитостей.

«Я бы провел поединок против Майкла Джордана. Почему он? Да не знаю. Просто думаю, что мог бы перевести его в партер», – передает слова Нурмагомедова Bloody Elbow.

Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, в которых одержал 29 побед. В четверг он был включен в Зал славы UFC.

Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго», двукратным олимпийским чемпионом и членом Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

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