Адвокат Федотова: «Ивана ночью вывезли с территории госпиталя и предположительно отправили в Североморск»

Адвокат Ивана Федотова рассказал о местонахождении вратаря сборной России.

Сообщалось о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

В военкомате Федотов пожаловался на боли в желудке и возможное отравление.

Вратарь был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу. Затем его отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом – в военно-морской госпиталь.

«Ивана ночью предположительно отправили в Североморск (город в Мурманской области – прим. Sports.ru).

Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», – сказал Алексей Пономарев.

Североморск – главная военно-морская база Северного флота России.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???