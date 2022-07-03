«МЮ» завтра обсудит с Роналду его желание сменить команду. Клуб займет жесткую позицию

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Футбол

Криштиану Роналду в понедельник предстоит обсудить с «Манчестер Юнайтед» его будущее.

Как передает The Telegraph, португалец 4 июля должен приступить к предсезонным тренировкам после трехнедельного отпуска, и менеджеры «Юнайтед» намерены добиться от него разъяснений касательно его позиции.

Клуб хочет понять, насколько твердо Роналду настроен сменить команду и какими могли бы быть дальнейшие шаги для обеих сторон, если все же он будет настаивать на трансфере.

Представители «МЮ» собираются занять жесткую позицию.

Ранее сообщалось, что Криштиану заинтересован в переходе в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

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