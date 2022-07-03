«МЮ» завтра обсудит с Роналду его желание сменить команду. Клуб займет жесткую позицию

в понедельник предстоит обсудить с его будущее.

Как передает The Telegraph, португалец 4 июля должен приступить к предсезонным тренировкам после трехнедельного отпуска, и менеджеры «Юнайтед» намерены добиться от него разъяснений касательно его позиции.

Клуб хочет понять, насколько твердо Роналду настроен сменить команду и какими могли бы быть дальнейшие шаги для обеих сторон, если все же он будет настаивать на трансфере.

Представители «МЮ» собираются занять жесткую позицию.

Ранее сообщалось, что Криштиану заинтересован в переходе в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками