«МЮ» завтра обсудит с Роналду его желание сменить команду. Клуб займет жесткую позицию

Криштиану Роналду в понедельник предстоит обсудить с «Манчестер Юнайтед» его будущее.
Как передает The Telegraph, португалец 4 июля должен приступить к предсезонным тренировкам после трехнедельного отпуска, и менеджеры «Юнайтед» намерены добиться от него разъяснений касательно его позиции.
Клуб хочет понять, насколько твердо Роналду настроен сменить команду и какими могли бы быть дальнейшие шаги для обеих сторон, если все же он будет настаивать на трансфере.
Представители «МЮ» собираются занять жесткую позицию.
Ранее сообщалось, что Криштиану заинтересован в переходе в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.
Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками