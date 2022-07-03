Глава МОК посетил Украину и встретился с Зеленским: «Позиция по российским спортсменам остается неизменной»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и высказался о санкциях против России и Беларуси.

«Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остается неизменной. Время снять такой запрет еще не наступило», – заявил Бах.

Зеленский в свою очередь поблагодарил МОК, который решил увеличить фонд для поддержки украинских спортсменов с 2,5 млн долларов до 7,5 млн.

«Мы поддерживаем украинских олимпийцев таким образом, чтобы мы смогли увидеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже и на зимних Олимпийских играх в Милане 2026 года мощную, успешную, гордую национальную сборную», – добавил глава МОК.

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