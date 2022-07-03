Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме

Пилот «Мерседеса» стал третьим на Гран-при Великобритании и в рекордный 13-й раз завоевал подиум в Сильверстоуне.

Хэмилтон стал единоличным лидером по количеству призовых мест на одной трассе. Ранее Льюис делил это достижение с , который по 12 раз зарабатывал подиумы в Имоле, Барселоне и Монреале.

Другие гонщики существенно отстают от Хэмилтона и Шумахера: завоевал девять подиумов в Венгрии, ближайшие преследователи из числа действующих пилотов брали по восемь призовых мест – в Сингапуре и Японии, в Бразилии.

В то же время Хэмилтон установил собственный антирекорд по количеству гонок подряд без побед (11). Ранее у Льюиса трижды в карьере были серии по десять Гран-при без выигрышей.

Гран-при Великобритании-2022. Сайнс выиграл гонку, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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