Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал третьим на Гран-при Великобритании и в рекордный 13-й раз завоевал подиум в Сильверстоуне.
Хэмилтон стал единоличным лидером по количеству призовых мест на одной трассе. Ранее Льюис делил это достижение с Михаэлем Шумахером, который по 12 раз зарабатывал подиумы в Имоле, Барселоне и Монреале.
Другие гонщики существенно отстают от Хэмилтона и Шумахера: Кими Райкконен завоевал девять подиумов в Венгрии, ближайшие преследователи из числа действующих пилотов брали по восемь призовых мест – Себастьян Феттель в Сингапуре и Японии, Фернандо Алонсо в Бразилии.
В то же время Хэмилтон установил собственный антирекорд по количеству гонок подряд без побед (11). Ранее у Льюиса трижды в карьере были серии по десять Гран-при без выигрышей.
Гран-при Великобритании-2022. Сайнс выиграл гонку, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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