Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Якобсен совершила каминг-аут

Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам совершила каминг-аут.

Норвежка отреагировала на нападение на посетителей гей-клуба в Осло, в результате которого 2 человека погибли и 21 пострадал.

«После нескольких дней шока из-за ненависти и насилия на улицах Осло я поняла, что тоже могу стать мишенью этого абсурда, потому что я люблю представительницу своего пола.

Мне никогда не было стыдно или страшно – я была горда и счастлива. Но раньше об этом знало только мое ближайшее окружение. Сегодня же я чувствую себя уязвимой и одинокой.

Я думаю не только о себе, но и о других людях, которые испытали на себе, что любовь непредсказуема. Я не боюсь. Просто хочу быть открытой и свободной – и любить того, кого хочу», – написала Якобсен.