Гимнаст Куляк, дисквалифицированный за букву Z на форме, не сможет выступать на российских соревнованиях до решения по апелляции

Гимнаст Иван Куляк не будет выступать на российских соревнованиях до решения апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF).

Об этом сообщили в Федерации спортивной гимнастики России (ФCГР). Ранее GEF дисквалифицировала Куляка на год, так как в марте во время этапа Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«В соответствии с решением дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики от 17 мая 2022 года Ивану Куляку не разрешается участвовать в мероприятиях, проводимых под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а также в соревнованиях, организованных аффилированной федерацией – членом FIG, в течение одного года с даты вынесения данного решения.

Российские адвокаты, защищающие Ивана Куляка, обратились в дисциплинарную комиссию за разъяснением относительно участия гимнаста в соревнованиях, организованных аффилированной федерацией, и получили ответ, что в соответствии с данным решением член сборной команды России не имеет права участвовать в том числе в соревнованиях, проводимых ФСГР.

В связи с вышеизложенным подтверждаем, что Иван Куляк не будет участвовать в предстоящем Кубке России, а также других международных и российских соревнованиях, проводимых ФСГР, по крайней мере до вынесения решения апелляционным трибуналом Фонда гимнастической этики», – говорится в заявлении ФСГР.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира