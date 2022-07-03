Генменеджер «Тампы»: «Макдона – один из лучших защитников НХЛ. Не будь потолка зарплат, мне бы даже в голову не пришло попросить Райана отказаться от запрета на обмен»

Генеральный менеджер объяснил обмен защитника .

«Лайтнинг» обменяли хоккеиста в на защитника Филиппа Майерса и нападающего Гранта Мисмаша.

«Райан – один из лучших защитников . Самоотверженный хоккеист и настоящий лидер.

Я знаю, что он не хотел уходить. Он и его семья были очень счастливы здесь, Макдона был ключевым членом нашей команды.

Если бы не было потолка зарплат, мне бы даже в голову не пришло попросить Райана отказаться от пункта о запрете на обмен, потому что я был бы в восторге от того, что его контракт действует еще четыре года», – сказал .

Контракт 33-летнего Макдоны с кэпхитом 6,75 миллиона долларов будет действовать до конца сезона-2025/26.