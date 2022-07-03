Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

и приостановили контракты с ЦСКА.

Футболисты воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

« сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам.

Как мы уже сообщали ранее, ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением , которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», – говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба.

Ранее сообщалось, что Эджуке может продолжить карьеру в Бундеслиге, где договаривается о контракте с «Гертой».

В минувшем сезоне нигерийский футболист провел 30 матчей в и забил 5 мячей. Его статистика – тут.

Прошедший сезон Сигурдссон провел в «Венеции» на правах аренды. Статистику полузащитника можно изучить здесь.