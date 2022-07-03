Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте выставил на аукцион свои серебряные и бронзовые медали Игр

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию выставил на аукцион 6 из 12 своих олимпийских медалей.

В первый лот вошли два серебра и бронза Лондона-2012, во второй – две бронзы Пекина-2008, а в третий – серебро Афин-2004.

Лохте рассчитывает выручить за медали 80 тысяч долларов. Аукцион продлится до 21 июля.

Американец также является 39-кратным чемпионом мира. В 2018-2019 годах Лохте отбывал 14-месячную дисквалификацию за внутривенный прием препарата.

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