Роналду считает, что «МЮ» нужно 6-7 новичков, и ждет трансферов в ближайшие дни. Клуб хочет сохранить форварда

считает, что «Ман Юнайтед» должен подписать 6-7 новичков.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, португалец доволен некоторыми игроками , но считает, что команде необходимо 6-7 новичков. Он хочет, чтобы в ближайшие дни клуб осуществил несколько покупок.

«МЮ» настаивает на том, что не собирается продавать Роналду, и надеется сохранить португальца на следующий сезон.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард хочет уйти из «МЮ» из-за отсутствия трансферов – он не чувствует амбиций. При этом договоренностей с другими клубами у Криштиану нет – на сегодняшний день «Бавария», «Челси» и «ПСЖ» отказываются подписывать его.

В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Шансов на уход Роналду из «МЮ» все больше – он хочет играть в ЛЧ. Среди вариантов – «Наполи» и даже «Ювентус»