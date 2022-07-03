Икарди может перейти в «Монцу». Клуб Берлускони предлагает Ванде собственную программу на ТВ

«Монца» по-прежнему намерена подписать форварда «ПСЖ» Мауро Икарди.
Чтобы ускорить трансфер 29-летнего аргентинца, клуб-новичок Серии А предлагает его жене и агенту Ванде Наре вести собственную программу на ТВ, сообщает FCInter1908.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
С 2018 года «Монцей» владеет бывший хозяин «Милана» Сильвио Берлускони, пост гендиректора клуба занимает Адриано Галлиани (экс-«Милан»).
Также Берлускони – главный акционер телекомпании Mediaset, с которой Ванда ранее дважды заключала контракты.
По данным источника, главное препятствие для перехода Икарди в «Монцу» – его зарплата. В «ПСЖ» он получает 10 млн евро в год после уплаты налогов.
Его контракт с парижанами рассчитан еще на 2 года, но новый спортивный директор клуба Луиш Кампуш хочет продать нападающего.
Статистика Икарди – здесь.