Икарди может перейти в «Монцу». Клуб Берлускони предлагает Ванде собственную программу на ТВ

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«Монца» по-прежнему намерена подписать форварда «ПСЖ» Мауро Икарди.

Чтобы ускорить трансфер 29-летнего аргентинца, клуб-новичок Серии А предлагает его жене и агенту Ванде Наре вести собственную программу на ТВ, сообщает FCInter1908.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

С 2018 года «Монцей» владеет бывший хозяин «Милана» Сильвио Берлускони, пост гендиректора клуба занимает Адриано Галлиани (экс-«Милан»).

Также Берлускони – главный акционер телекомпании Mediaset, с которой Ванда ранее дважды заключала контракты.

По данным источника, главное препятствие для перехода Икарди в «Монцу» – его зарплата. В «ПСЖ» он получает 10 млн евро в год после уплаты налогов.

Его контракт с парижанами рассчитан еще на 2 года, но новый спортивный директор клуба Луиш Кампуш хочет продать нападающего.

Статистика Икарди – здесь.

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